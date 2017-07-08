В Италии арестовали экстремиста из Чечни

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РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Чеченский террорист, подозреваемый в участии в нападении в 2014 году на Дом печати в Грозном, арестован в городе Бари на юге Италии. Об этом в субботу сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянские правоохранительные органы.
38-летний мужчина, имя которого не уточняется, согласно данным следствия, в 2014-2015 годах воевал в Сирии в рядах террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Затем он вернулся в Италию и начал заниматься пропагандой радикального ислама и подстрекательством к терроризму. Расследованием в отношении чеченца занималось специальное подразделение по борьбе с терроризмом, которое получило информацию от бельгийских служб безопасности, поскольку арестованный числился среди иностранных наемников, находившихся на территории Бельгии.
Как сообщает ANSA, в связи с расследованием в Бари в поле зрения попали два албанца, проживавшие в Потенце, и россиянка 49 лет из Неаполя, якобы связанные с чеченцем. Все трое были высланы из Италии. Российские дипломаты пока не обладают информацией об экстрадиции российской гражданки, консульский отдел в Риме занимается проверкой данных о национальности женщины.