Нескольких журналистов лишили аккредитации на саммите G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Нескольких журналистов по соображениям безопасности лишили аккредитации на саммите G20 в Гамбурге. Как сообщили в субботу в ведомстве по уголовным делам ФРГ, сейчас среди представителей СМИ "проводится повторная проверка безопасности".

"Службы проверяют при этом, есть ли препятствующие аккредитации данные, которые могут иметь значение с точки зрения безопасности", - отметили в ведомстве.

Представитель правительства ФРГ подтвердил, что "возникли сомнения из-за сведений, полученных силами безопасности". "В некоторых случаях действительно были отозваны аккредитации", - добавил он. Решение было принято ведомством по уголовным делам совместно с федеральным ведомством печати и МВД.

Аккредитация позволяет журналисту проходить в международный пресс-центр и передвигаться по районам в центре города, которые вошли в зоны безопасности, созданные правоохранительными органами в связи с проведением саммита "двадцатки".

Как сообщил телеканал N-tv, аккредитаций лишились, в частности, репортеры немецких газет Weser Kurier и Junge Welt, а также как минимум еще три представителя СМИ. Фотожурналист Бьерн Кицман написал в своем микроблоге в Twitter, что сотрудники сил безопасности изъяли у него без объяснения причин пресс-карту.

Auf Anweisung des BKA Einsatzleiter wurde mir am Eingang zum #g20 Pressezentrums gerade die G20 Akkreditierung abgenommen. #Pressefreiheit — Björn Kietzmann (@bjokie) 7 July 2017

WTF. The German police just seized my official #G20 press accreditation. — Björn Kietzmann (@bjokie) 7 July 2017

На входе повторная проверка

Представители СМИ сообщали, что полиция на входе и выходе из пресс-центра ищет лишенных аккредитации журналистов. Как убедились корреспонденты ТАСС, такая проверка действительно проводится. Полицейские сверяют фамилии на бейджах со списком, в котором на нескольких листах значатся имена порядка 100 человек. На вопрос ТАСС, чьи именно имена внесены в список и имеет ли он отношение к отзыву аккредитаций, представитель полиции отвечать отказался, заявив, что это "список с красивыми фамилиями".

Германский союз журналистов осудил решение властей лишать репортеров аккредитации. "Журналисты освещают событие, они не являются участниками беспорядков", - подчеркнул глава организации Франк Ибераль.

Во время протестов полиция 7 июля несколько раз призывала фоторепортеров не фотографировать происходящее, однако многие продолжали фиксировать на камеру столкновения.