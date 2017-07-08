Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Макрон посетит Китай в конце 2017 - начале 2018 года

Международная панорама
8 июля, 13:21 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Представители администрации французского лидера отметили, что переговоры Эмманюэля Макрона и Си Цзиньпина в Гамбурге прошли в "теплой и откровенной атмосфере"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина совершить визит в Китай в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на представителей администрации французского президента.

По итогам прошедших переговоров лидеров двух стран в Гамбурге представители администрации Макрона отметили, что переговоры прошли в "теплой и откровенной атмосфере". На них был обсуждены, в частности, вопросы, связанные с защитой климата планеты и достижения показателей, определенных в Парижском соглашении по климату от 2016 года. Также были рассмотрены возможности расширения двухстороннего сотрудничества - прежде всего в сфере ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии, авиационной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Китай Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
4
Кабмин утвердил концепцию создания единого информационного ресурса о населении
5
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика
6
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
7
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования
Темы дня
Реклама