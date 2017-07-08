СМИ: Макрон посетит Китай в конце 2017 - начале 2018 года

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина совершить визит в Китай в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на представителей администрации французского президента.

По итогам прошедших переговоров лидеров двух стран в Гамбурге представители администрации Макрона отметили, что переговоры прошли в "теплой и откровенной атмосфере". На них был обсуждены, в частности, вопросы, связанные с защитой климата планеты и достижения показателей, определенных в Парижском соглашении по климату от 2016 года. Также были рассмотрены возможности расширения двухстороннего сотрудничества - прежде всего в сфере ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии, авиационной техники.