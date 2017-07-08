Эрдоган назвал усилия Москвы и Анкары по Сирии примером для международного сообщества

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Усилия Турции и России по урегулированию кризиса в Сирии являются примером для всего международного сообщества. Об этом заявил в субботу турецкий лидер Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

"Ожидания очень высоки, отношения между нашими странами действительно очень укрепились, - подчеркнул он. - Прилагаемые Турцией и Россией усилия являются ярким примером для всего мира".

Эрдоган также подчеркнул, что прошедшая встреча была "очень важна с точки зрения высоких ожиданий в отношении проблем в Сирии и Ираке". Он поблагодарил за встречу российского лидера "от себя и своего народа".

Между тем российский лидер отметил, что в сирийском урегулировании и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе благодаря усилиям руководства Турции. Он заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес". Путин также отметил, что "Россия высоко ценит позицию Эрдогана и позицию всех его коллег, партнеров по переговорному процессу".

Как отмечает газета Sabah, переговоры между Эрдоганом и Путиным продолжались приблизительно один час.