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СМИ: саммит G20 в 2019 году пройдет в Японии, а в 2020 - в Саудовской Аравии

Международная панорама
8 июля, 13:57 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в составе японской делегации, соответствующий пункт будет включен в итоговую декларацию

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" приняли решение выбрать Японию в качестве страны - хозяйки саммита 2019 года, а в 2020 году встреча пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на источник в составе японской делегации.

По его сведениям, соответствующий пункт будет включен в итоговую декларацию.

В состав "двадцатки" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония. На страны - участницы G20 приходится свыше 85% мирового ВВП и 80% мировой торговли. Следующая встреча лидеров объединения пройдет в Буэнос-Айресе.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Япония Саудовская Аравия
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