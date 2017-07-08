СМИ: саммит G20 в 2019 году пройдет в Японии, а в 2020 - в Саудовской Аравии

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" приняли решение выбрать Японию в качестве страны - хозяйки саммита 2019 года, а в 2020 году встреча пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на источник в составе японской делегации.

По его сведениям, соответствующий пункт будет включен в итоговую декларацию.

В состав "двадцатки" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония. На страны - участницы G20 приходится свыше 85% мирового ВВП и 80% мировой торговли. Следующая встреча лидеров объединения пройдет в Буэнос-Айресе.