Премьер Сингапура отметил усилия США по участию в делах АТР

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун приветствовал продолжение курса Вашингтона на участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как сообщает в субботу кабинет главы правительства, такая позиция была озвучена на первой встрече Ли Сянь Луна и президента США Дональда Трампа.

"Премьер выразил одобрение действиями Трампа по продолжению участия в [делах] АТР", - говорится в заявлении. "Участники встречи также подтвердили высокий уровень двусторонних связей и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества", - указали в офисе премьера.

Американский лидер, по заявлению сингапурской стороны, "заявил о возможности расширения двусторонних связей". Он также пригласил Ли Сянь Луна посетить США с официальным визитом в течение этого года. Как говорится в заявлении, премьер "принял приглашение", но сроки визита будут согласованы позднее.