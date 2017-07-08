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Эксперты: встреча Путина и Трампа не решает проблем между РФ и США, но открывает диалог

Международная панорама
8 июля, 15:41 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Итальянский политолог Тиберио Грациани считает, что в администрации президента США сохраняется враждебность в отношении России, и американский лидер зависит от внутренних трений

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РИМ, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, не решает проблем между странами, но открывает новую страницу диалога. Такую оценку дают итальянские политологи и эксперты в области международных отношений.

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"Встреча продолжалась достаточно долго - более двух часов и в очень узком составе (президенты Путин и Трамп, глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон - прим. ТАСС), поэтому, очевидно, говорили много и по существу. Но, разумеется, одной такой беседы не хватит", - сказал политический обозреватель журнала Limes Дарио Фаббри в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как он отметил, российский и американский лидеры говорили о серьезных проблемах - конфликт в Сирии, украинский кризис и ситуация вокруг КНДР. "Не думаю, чтобы особо обсуждалась тема предположительного вмешательства РФ в американские выборы. Это - несерьезно", - считает политолог.

"Хотя в позициях России и США по Сирии, главным образом о будущем этой страны, сохраняются разногласия, сирийское урегулирование наиболее сближающая стороны тема. Задача России вести переговоры с США, идя на уступки в обмен на схожие шаги с американской стороны. Так, Москва готова идти на уступки в Сирии, например, обещать сдерживать влияние Ирана, но при этом хочет в обмен гарантии по Украине, что страна не войдет в НАТО. И пока в этом вопросе США не проявляет открытости", - полагает Фаббри.

КНДР - разменная монета

По его мнению, Россия наращивает свое влияние на Корейском полуострове, чтобы сложная ситуация вокруг ядерных испытаний КНДР также стала своего рода разменной монетой на переговорах с Западом. "На данном этапе стратегическое соглашение маловероятно, но тактическое вполне возможно. Эта встреча положит начало диалогу, где главное условие равноценный обмен", - заключил собеседник агентства.

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По мнению президента итальянского Института высшей школы геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани, внутри администрации Трампа сохраняется враждебность в отношении России, и президент зависит от этих внутренних трений.

"В американских правящих кругах очевидна напряженность, которая отразится на внешней политике. У США проблемы не только с Россией, но и с Китаем в связи с ситуацией вокруг КНДР. Трамп играет на двух фронтах, применяя тактику пряника и кнута. Несмотря на попытку выстроить личные связи, в долгосрочной перспективе это не улучшит общего фона отношений, потому что США все время хотят двигаться автономно", - сказал эксперт ТАСС.

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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