Кандидат правящей партии в Монголии признал свое поражение на выборах президента

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УЛАН-БАТОР, 8 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) спикер парламента Миеэгомбын Энхболд признал свое поражение по итогам второго тура президентских выборов Монголии. Об этом он заявил в субботу.
"Я признаю итоги выборов и благодарю всех, кто меня поддерживал", - сказал он.
Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре выборов главы Монголии, состоявшихся 7 июля. По итогам подсчета 99,94% голосов кандидат от ДП набрал 610 541 голос - 50,6%. Его оппонент - Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 496 840 человек, или 41,2%.
Второй тур голосования проводился впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов избирателей: 26 июня за Баттулгу было отдано 517 478 голосов, или 38,1%, а за Энхболда - 411 748 голосов, или 30,3%.