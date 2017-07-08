Кандидат правящей партии в Монголии признал свое поражение на выборах президента

УЛАН-БАТОР, 8 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) спикер парламента Миеэгомбын Энхболд признал свое поражение по итогам второго тура президентских выборов Монголии. Об этом он заявил в субботу.

"Я признаю итоги выборов и благодарю всех, кто меня поддерживал", - сказал он.

Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре выборов главы Монголии, состоявшихся 7 июля. По итогам подсчета 99,94% голосов кандидат от ДП набрал 610 541 голос - 50,6%. Его оппонент - Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 496 840 человек, или 41,2%.

Второй тур голосования проводился впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов избирателей: 26 июня за Баттулгу было отдано 517 478 голосов, или 38,1%, а за Энхболда - 411 748 голосов, или 30,3%.