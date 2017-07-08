Лидеры стран G20 приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "большой двадцатки" приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В документе, в частности, отражены разногласия с США по вопросу климата, защитные меры в области торговли, борьба с коррупцией, а также вопросы преодоления последствий миграции.
"Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения", - отмечается в документе. "Лидеры остальных стран G20 констатируют, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру", - подчеркивается в коммюнике.
Политики также договорились о сохранении открытых рынков. Они выступили против протекционизма, признав при этом роль защитных мер в торговле и верховенство Всемирной торговой организации (ВТО) в определении норм международной торговли.
При этом участники саммита G20 договорились при помощи всех имеющихся методов противостоять коррупции. "Мы продолжаем в неограниченной мере выполнять план действий по борьбе с коррупцией на 2017-2018 годы при помощи практического международного сотрудничества и технического содействия. Мы утверждаем четыре пакета важных принципов, которые нацелены на целостность общественного и частного секторов", - говорится в итоговом заявлении.
В коммюнике прописано, что предприятия, которые получают прибыль при помощи коррупционных схем, "могут быть привлечены к ответственности".
В этом контексте участники "двадцатки" договорились противодействовать контрабанде редких животных и растений.
Кроме того, страны G20 решили создать партнерство с Африкой, чтобы содействовать созданию рабочих мест и экономическому росту в этом регионе. Как отмечается, это должно поспособствовать борьбе с миграцией.
"Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции", - говорится в документе.
Вместе с тем Группа двадцати договорилась объединить усилия в преодолении последствий миграции и активизировать сотрудничество в борьбе против перевозчиков беженцев. "Мы выражаем приверженность борьбе с торговлей людей и полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что "двадцатка" поддерживает страны, которые сталкиваются с проблемой массовой миграции.