МГБ ЛНР возбудило два уголовных дела по факту взрывов в центре Луганска

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ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудило два уголовных дела по факту взрывов в Луганске, в результате которых один человек погиб и семь пострадали. Об этом в субботу сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.
"По факту совершения террористических актов на территории Луганской народной республики, МГБ ЛНР возбуждено два уголовных дела. В качестве основной версии МГБ рассматривает причастность к терактам украинских спецслужб. Нами неоднократно фиксировались факты агрессивной и циничной работы Службы безопасности Украины", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.
Согласно предварительным данным МВД ЛНР, первое взрывное устройство имело фугасный тип мощностью полтора- два килограмма в тротиловом эквиваленте, второе - пять-семь килограммов. Оба оснащены механическим взрывателем. "Большого количества жертв (при втором взрыве - прим. ТАСС) удалось избежать благодаря нахождению на линии взрывной волны военного автомобиля "Камаз", который находился на месте происшествия в качестве блокиратора дорожного движения", - добавила Любенко.
В пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремело два взрыва. В результате первого погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек получили ранения. Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Тогда пострадали еще два мирных жителя.