Япония хочет продемонстрировать партнерство с США на фоне непростой обстановки в АТР

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Обстановка в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР) накаляется из-за ракетных и ядерных разработок КНДР. Такую оценку складывающемуся на данном этапе положению в АТР дал в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Текущая ситуация, особенно положение в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Северную Корею, мы считаем, становится все более обостренной", - сказал глава японского правительства, выступая перед журналистами на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "двадцатки" в германском Гамбурге. По словам Абэ, в связи с имеющим место, по его мнению, ухудшением ситуации в АТР Япония "хотела бы продемонстрировать прочное партнерство" с Соединенными Штатами.

Премьер также дал высокую оценку трехсторонней встрече, в которой он в четверг принял участие в Гамбурге вместе с президентами США и Республики Корея. С точки зрения Абэ, эти переговоры стали "отличным стартом".

Со своей стороны Трамп подтвердил, что он и Абэ в ходе нынешних консультаций говорили в том числе о "проблеме и угрозе, которую представляет собою Северная Корея". "И, скажу, премьер-министр чрезвычайно сконцентрирован на происходящем вокруг Северной Кореи", - добавил хозяин Белого дома.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны Пхеньяна и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна.