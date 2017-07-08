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Япония хочет продемонстрировать партнерство с США на фоне непростой обстановки в АТР

Международная панорама
8 июля, 18:39 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также дал высокую оценку трехсторонней встрече, в которой он в четверг принял участие в Гамбурге вместе с президентами США и Республики Корея

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Обстановка в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР) накаляется из-за ракетных и ядерных разработок КНДР. Такую оценку складывающемуся на данном этапе положению в АТР дал в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Текущая ситуация, особенно положение в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Северную Корею, мы считаем, становится все более обостренной", - сказал глава японского правительства, выступая перед журналистами на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "двадцатки" в германском Гамбурге. По словам Абэ, в связи с имеющим место, по его мнению, ухудшением ситуации в АТР Япония "хотела бы продемонстрировать прочное партнерство" с Соединенными Штатами.

Премьер также дал высокую оценку трехсторонней встрече, в которой он в четверг принял участие в Гамбурге вместе с президентами США и Республики Корея. С точки зрения Абэ, эти переговоры стали "отличным стартом".

Со своей стороны Трамп подтвердил, что он и Абэ в ходе нынешних консультаций говорили в том числе о "проблеме и угрозе, которую представляет собою Северная Корея". "И, скажу, премьер-министр чрезвычайно сконцентрирован на происходящем вокруг Северной Кореи", - добавил хозяин Белого дома.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны Пхеньяна и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Абэ, Синдзо
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