Меркель: переговоры с Эрдоганом выявили глубокие разногласия между ФРГ и Турцией

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выявили глубокие разногласия между Берлином и Анкарой, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Двусторонние переговоры показали, что у нас есть глубокие разногласия", - сказала канцлер. Вместе с тем она отметила, что "Турция и лично Эрдоган принимал активное участие в работе саммита". "Мы оценили усилия, которые предпринимает Турция по вопросу беженцев, миграции", - добавила она.

В прошлом году отношения Турции и ФРГ резко ухудшились из-за принятия Бундестагом резолюции, в которой убийства армян в Османской империи были названы геноцидом. Турецкое руководство требовало от Берлина публично дистанцироваться от этого документа. Кроме того, резкую реакцию Анкары вызвала сатирическая передача, вышедшая на центральном немецком телевидении, в которой ведущий прочитал оскорбительное стихотворение в адрес Эрдогана.

В 2017 году отношения двух стран осложняются двумя факторами. В Турции находиться в СИЗО журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель, которого обвиняют в связях с террористами. Кроме того, Анкара не пустила немецких парламентариев на авиабазу Инджирлик, в ответ на что Берлин решил передислоцировать военнослужащих из Турции в Иорданию.