СМИ: Путин выиграл поединок с Трампом по очкам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вышел победителем после первой встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Так прокомментировала в субботу итоги переговоров двух лидеров в Гамбурге бразильская газета Folha de Sao Paulo.

"Пусть это не был нокаут, которого, впрочем, сложно добиться в ходе такого рода встреч, но Владимир Путин одержал убедительную победу по очкам в ходе своей первой встречи с Дональдом Трампом. Конечно, это лишь то, что можно вычленить из первых сообщений о переговорах. В зале находились два лидера, главы внешнеполитических ведомств и переводчики, поэтому вся правда станет известна только через некоторое время", - пишет издание.

По мнению газеты, не в пользу главы Белого дома говорит тот факт, что он фактически согласился с российской версией сложной темы о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы. "Глава МИД РФ Сергей Лавров однозначно заявил, что Трамп принял утверждение Путина о том, что никто из российских властей не принимал в этом участия", - пишет издание, подчеркивая, что нет оснований не верить главе внешнеполитического ведомства.

"Ухудшил ситуацию госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который хоть и настаивал на том, что его руководитель не один раз поднимал тему [предполагаемого российского вмешательства] в ходе встречи, но посчитал, что ее можно оставить позади ради позитивной двусторонней повестки. Это вряд ли удовлетворит либеральную американскую прессу. Ее представители хотят любой ценой получить голову Трампа на блюде, пусть даже до сих пор не очень понятно, как именно внешнее вмешательство могло решить судьбу выборов в США в пользу республиканца", - отмечает Folha de Sao Paulo. "Тем не менее, остается ощущение, что Трамп поверил на слово Путину, а не своим спецслужбам", - подчеркивает газета.

"Язык жестов также был благоприятен для Путина. Российский [лидер] едва смотрел в лицо американца во время первых приветственных слов, и ни один мускул на его лице не дрогнул, когда Трамп назвал "честью" возможность находиться на встрече. Наконец, рукопожатия были крепкими, но непродолжительными, чтобы избежать новых неловкостей для представителя Республиканской партии", - отмечает издание.

В то же время газета подчеркивает, что сближению РФ и США мешает тот факт, что Трампу приходится "держать дистанцию во взаимодействии с Кремлем ради внутренней аудитории в США". "Отношения с США в Москве расценивают как очень сложные, в том числе потому, что имелись расчеты на их восстановление после катастрофических для двусторонних контактов лет [пребывания у власти] Барака Обамы, и эти ожидания не воплотились в реальность", - пишет газета.