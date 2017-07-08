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Си Цзиньпин предложил 100-дневный план улучшения отношений между Китаем и США

Международная панорама
8 июля, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Председатель КНР призвал американского лидера "к совместным усилиям по поддержанию двусторонних отношений на должном уровне, к координации в международных делах"

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

© Saul Loeb/Pool Photo via AP

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в субботу на полях саммита G20 в Гамбурге предложил запустить 100-дневный план действий по улучшению сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин "призвал Трампа к совместным усилиям по поддержанию двусторонних отношений на должном уровне, к координации в международных делах", пишет агентство. Китайский председатель предложил обменяться визитами министров обороны КНР и США в ближайшее время. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), продолжил он, могли бы принять в 2018 году участие в руководимых США учениях RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise, "Тихоокеанское кольцо").

Он также выразил мнение, что в урегулировании кризиса на Корейском полуострове международное сообщество может приложить еще больше миротворческих усилий.

Глава КНР сказал, что в отношениях между Китаем и США со времени встречи в поместье президента США "Мар-а-Лаго" в штате Флорида "наблюдается прогресс, несмотря на существующие чувствительные вопросы". Он также подчеркнул необходимость "поддержания взаимного уважения, обоюдовыгодного сотрудничества с целью сохранения здорового характера китайско-американских отношений".

"Крепкие отношения между Китаем и США благоприятствуют стабильности всего мира", - цитирует Синьхуа слова председателя КНР.

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