Бывший глава МИД Италии: встреча Путина и Трампа стала самым важным моментом саммита G20

РИМ, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Самым важным моментом состоявшегося в Гамбурге саммита "Большой двадцатки" стала встреча между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу высказал бывший министр иностранных дел Италии, президент Института евразийских исследований Франко Фраттини.

"Самым важным событием этой "двадцатки" стала, безусловно, встреча российского и американского лидеров. Само по себе то, что встретились главы двух ведущих держав мира, уже важный факт. Кроме того, эта встреча, явно, вышла за рамки стандартного протокола. Да и тон ее участников указывает, что она была не простой дипломатической ширмой", - прокомментировал Фраттини.

По его мнению, оба лидера продемонстрировали серьезность намерений. "Прекращение огня в Сирии вовсе не было гарантировано, и стало важным сигналом. Путин выступал с сильной позиции, которую Россия заняла в ближневосточном регионе за годы, что Америка [экс-президента Барака] Обамы проявляла меньше заинтересованности. Трамп сейчас пытается вернуть важное место, понимая, что без США борьба с терроризмом, которую все это время вела Россия, невозможна", - сказал собеседник агентства.

При этом Фраттини предпочитает не говорить о "победившем" и "побежденном" на этой встрече. "Многие желали, чтобы она провалилась, но этого не произошло. Путин придал сильный импульс возобновлению отношений с Западом", - указал он.

Украина и миграция

Фраттини также отметил, что в вопросе украинского урегулирования США не будут играть решающей роли. "По выполнению минских соглашений диалог идет между Россией, Германией и Францией, США никогда не сидели за этим столом переговоров", - сказал экс-министр. Хотя назначение Трампом нового посланника по Украине, которым стал бывший посол при НАТО, "жесткий, но честный переговорщик", указывает на серьезный подход американского президента к проблеме, - считает экс-министр.

По его убеждению, РФ должна иметь гарантии, что Украина не войдет в НАТО."Украина не отвечает необходимым параметрам для вхождения в альянс и вряд ли будет им когда- нибудь соответствовать", - сказал Фраттини, которого Италия прочила в генсеки НАТО.

В остальном, по его мнению, от прошедшего саммита ожидать было нечего. "Было очевидно, что не будет достигнуто соглашения ни по климату, ни по торговле. Наш премьер-министр Паоло Джентилони еще раз обозначил проблему миграции, одну из самых важных для Италии. По этому вопросу в Москве проявляют больше понимания, чем в Брюсселе", - отметил Фраттини.