Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса обратился к врачам из-за проблем с кровообращением и госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета. Об этом сам Валенса сообщил в субботу на своей официальной странице в Facebook, опубликовав несколько снимков с медицинскими работниками.

Позднее его сын Ярослав Валенса подтвердил Польскому агентству печати, что у отца проблемы с системой кровообращения. По его словам, результаты анализов 73-летнего политика беспокоят врачей. Не исключено, что пациент останется под наблюдением медиков.

10 июля Валенса планировал принять участие в большой антиправительственной демонстрации в Варшаве. Теперь его приезд в столицу оказался под вопросом.

Несколько лет назад польские СМИ информировали, что Валенсе установили кардиостимулятор. Сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и ретинопатии (поражения сосудов, приводящего к нарушению зрения).