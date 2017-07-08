Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

Фильм российского режиссера Ханта стал призером кинофестиваля в Карловых ВарахКультура 8 июля, 22:27
Футболист "Аякса" потерял сознание во время матча и был госпитализирован на вертолетеСпорт 8 июля, 22:02
Федун: "Открытие-Арена" никогда не примет хоккейные матчиСпорт 8 июля, 21:49
Федун назвал красивой новую форму "Спартака", но отметил отсутствие традиционной полоскиСпорт 8 июля, 21:47
Федун назвал "бесценным" футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 8 июля, 21:35
В "Артеке" открыли памятник Александру ГринуОбщество 8 июля, 21:34
Праздник за неделю до сезона: футболистов "Спартака" наградили за победу в РФПЛСпорт 8 июля, 21:25
Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницуМеждународная панорама 8 июля, 21:24
Си Цзиньпин предложил 100-дневный план улучшения отношений между Китаем и СШАМеждународная панорама 8 июля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса обратился к врачам из-за проблем с кровообращением и госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета. Об этом сам Валенса сообщил в субботу на своей официальной странице в Facebook, опубликовав несколько снимков с медицинскими работниками.
Позднее его сын Ярослав Валенса подтвердил Польскому агентству печати, что у отца проблемы с системой кровообращения. По его словам, результаты анализов 73-летнего политика беспокоят врачей. Не исключено, что пациент останется под наблюдением медиков.
10 июля Валенса планировал принять участие в большой антиправительственной демонстрации в Варшаве. Теперь его приезд в столицу оказался под вопросом.
Несколько лет назад польские СМИ информировали, что Валенсе установили кардиостимулятор. Сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и ретинопатии (поражения сосудов, приводящего к нарушению зрения).