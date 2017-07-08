Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

Международная панорама
8 июля, 21:24 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

Политик госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета из-за проблем с кровообращением

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лех Валенса

Лех Валенса

© AP Photo/Markus Schreiber, Pool

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса обратился к врачам из-за проблем с кровообращением и госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета. Об этом сам Валенса сообщил в субботу на своей официальной странице в Facebook, опубликовав несколько снимков с медицинскими работниками.

Позднее его сын Ярослав Валенса подтвердил Польскому агентству печати, что у отца проблемы с системой кровообращения. По его словам, результаты анализов 73-летнего политика беспокоят врачей. Не исключено, что пациент останется под наблюдением медиков.

10 июля Валенса планировал принять участие в большой антиправительственной демонстрации в Варшаве. Теперь его приезд в столицу оказался под вопросом.

Несколько лет назад польские СМИ информировали, что Валенсе установили кардиостимулятор. Сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и ретинопатии (поражения сосудов, приводящего к нарушению зрения).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
4
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
5
СМИ: Путин выиграл поединок с Трампом по очкам
6
В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парков
7
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
Темы дня
Реклама