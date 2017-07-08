Саммит G20: уличные протесты, разногласия на переговорах и прогресс без сенсаций

За неделю до начала двенадцатого по счету саммита G20 в Гамбурге представитель президента России в "Большой двадцатке" предположила, что саммит будет "незаурядным и очень успешным". Так и оказалось. Текст итогового документа согласовывался и обсуждался намного дольше обычного, а само коммюнике отразило серьезные разногласия между США и остальными странами по климату.

Для России саммит оказался вполне успешным: президент Владимир Путин провел несколько важных встреч с главами стран "двадцатки" (в том числе с Дональдом Трампом) и остался доволен результатами двухдневного "собрания двадцати". Правда, масштабные протесты, сопровождавшие переговоры лидеров G20 и переросшие в уличную войну со спецназом, едва не затмили собой политическую повестку.

Компромисс в последний момент

Успехом можно назвать достижение договоренностей по сохранению открытых рынков и по борьбе с протекционизмом. Стороны еще пару дней назад не могли гарантировать включение соответствующего пункта в коммюнике из-за позиции Трампа. Президент США неоднократно грозился ввести ввозные пошлины на сталь и машины, произведенные в Мексике. Во втором случае мог быть нанесен удар по немецкому автопрому, для которого сборочные линии в Мексике весьма важны.

В конечном итоге лидеры G20 договорились отказаться от протекционизма, признав при этом роль защитных мер в торговле и верховенство норм Всемирной торговой организации (ВТО) в определении принципов международной торговли.

Другими словам, Трамп поддержал документ, который призывает его не вводить в обход норм ВТО ввозные пошлины. Канцлера ФРГ на итоговой пресс-конференции спросили, возможен ли такой вариант, при котором американский президент в Гамбурге лишь создал видимость того, что согласился с коллегами из других стран, а по возвращении в США нарушит договоренности. "Я не могу заглядывать в будущее", - признала канцлер, уйдя от прямого ответа.

Климатическая изоляция

Еще до начала саммита разногласия по вопросам климата считались непреодолимыми из-за решения США выйти из Парижского соглашения. Надежд на компромисс по этому вопросу не питала и хозяйка саммита Ангела Меркель. Говорившая еще в начале месяца о несовместимости подходов, накануне саммита она все же согласилась отразить в итоговом документе два противоположных мнения - США с одной стороны и остальных участников "двадцатки" с другой.

В итоге G20 окончательно зафиксировала изоляцию Вашингтона в этом вопросе. А партнерам Вашингтона не осталось ничего, кроме как принять к сведению решение США выйти из Парижского соглашения. "Стало ясно, что мы не смогли прийти к консенсусу, но различия тоже не были выхолощены, они отражены", - признала Меркель на итоговой пресс-конференции.

При этом лидеры остальных 19 стран объединения с наиболее развитой и развивающейся экономикой подчеркнули свою приверженность соглашению, которое должно вступить в силу с 2020 года. Они также заверили, что намерены быстро двигаться к его полной имплементации "в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в зависимости от национальных обстоятельств".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в столице Франции, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 153 страны. Первого июня Трамп объявил о выходе США из этого соглашения. Трамп считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Прозрачность финансов и борьба с коррупцией

Группа двадцати традиционно уделяет большое внимание вопросам финансов и рынков. На гамбургской встрече лидеры "двадцатки" подтвердили все обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, а также выступили за ее укрепление.

В коммюнике указывается, что находящиеся в разработке международные документы будут введены вовремя. В частности, страны "двадцатки" надеются к концу 2018 года начать обмен информацией о финансовых счетах, о чем говорится в документе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - Common Reporting Standard, СRS). В этой области "двадцатка" будет содействовать развивающимся странам в выстраивании прозрачной финансовой системы и налогообложения.

На саммите также было решено противостоять коррупции при помощи всех имеющихся в распоряжении мирового сообщества рычагов. "Мы продолжаем в неограниченной мере выполнять план действий по борьбе с коррупцией на 2017-2018 годы при помощи практического международного сотрудничества и технического содействия. Мы утверждаем четыре пакета важных принципов, которые нацелены на целостность общественного и частного секторов", - говорится в итоговом заявлении. В коммюнике прописано, что предприятия, которые получают прибыль при помощи коррупционных схем, "могут быть привлечены к ответственности".

Помощь Африке

Кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал мировому сообществу важность сдерживания миграционных потоков. Участники саммита в очередной раз подчеркнули, что один из действенных методов борьбы с нелегальными мигрантами - гуманитарная и экономическая помощь тем государствам, откуда они едут. Страны G20 договорились, что помогут Африке создать рабочие места, поскольку это поспособствует экономическому росту на континенте и отчасти решит проблему миграции.

"Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции", - отмечается в итоговом документе саммита.

Лидеры стран "двадцатки" также выразили "приверженность борьбе с торговлей людьми" и заявили, что "полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов".

Встречи президентов

На полях саммита Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств "двадцатки", но ключевым стало знакомство президента с Дональдом Трампом. Оно продолжалось гораздо дольше запланированного: вместо отведенных от тридцати минут до часа лидеры беседовали 2 часа 15 минут.

Два президента остались довольны встречей. Трамп назвал ее "потрясающей", а Путин отметил, что знакомство позволило установить "личные отношения" с американским президентом.

Еще одну важную встречу Путин провел с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На ней была достигнута договоренность об организации чартерного авиарейса на Южные Курилы для бывших жителей этих островов.

Этот саммит в огне

С точки зрения антиглобалистов и анархистов, протестами которых обыкновенно сопровождаются подобные встречи, саммит в Гамбурге затмил собой все последние мероприятия такого рода. Местные наблюдатели давно высказывали сомнения относительно выбора места проведения G20: конгресс-центр города непосредственно примыкает к кварталу Шанценфиртель - известному оплоту левых радикалов. Для сравнения: во время выборов в парламент Гамбурга в 2015 году Христианско- демократический союз Меркель набрал здесь лишь 3% голосов, а Левая партия - почти 30%.

Минувшей ночью Шанценфиртель стал эпицентром беспорядков, для разгона радикалов даже пришлось задействовать спецназ. Протестующие громили магазины, устраивали и поджигали баррикады, забрасывали стражей порядка бутылками и камнями. В разных частях центральной части Гамбурга беспорядки вспыхивают до сих пор.

Меркель, выступая на итоговой пресс-конференции, отдельно затронула тему протестов. Она подчеркнула, что "самым решительным образом" осуждает насилие.

"Тот, кто так поступает, действует против нашего демократического порядка", - указала канцлер. Она отметила, что лидеры стран "двадцатки" ощутили на себе протестные акции. "Разумеется, гости это ощутили, они не всегда имели возможность свободно покинуть отели или же попасть в них. Они видели картинку происходящего по телевизору", - сказала Меркель.

Глава правительства пообещала помощь людям, пострадавшим во время беспорядков, и сообщила, что уже обсудила с министром финансов Вольфгангом Шойбле этот вопрос. А после саммита канцлер встретилась с сотрудниками правоохранительных органов города и поблагодарила их за работу.