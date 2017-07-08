Эксперт: антироссийская кампания в США не помешала успеху встречи Путина и Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошла чрезвычайно успешно, несмотря на продолжающуюся в США антироссийскую кампанию, это дает надежду на эффективное взаимодействие Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного Шиллеровского института, занимающегося вопросами политики и экономики, Хельга Цепп-Ларуш.

Прорыв в отношениях

"Думаю, это серьезный прорыв, учитывая имевшую в течение последних шести месяцев ситуацию", - указала она, пояснив, что имеет в виду искусственно раздуваемый в США скандал вокруг утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Как подчеркнула Цепп-Ларуш, СМИ и политические оппоненты нового американского лидера предпринимали данные попытки "с единственной целью - помешать Трампу выполнить предвыборное обещание, состоявшее в том, чтобы улучшить отношения с Россией".

В числе наиболее важных итогов встречи глава института выделила достижение договоренности о прекращении огня на юго-западе Сирии, назначение специального представителя США по Украине Курта Волкера, обмен мнениями по КНДР, а также перспективы взаимодействия в борьбе с терроризмом и обеспечением кибербезопасности.

"Если две крупнейшие ядерные державы начинают обсуждать эти вопросы - то это гигантский шаг вперед в деле сохранения мира", - подчеркнула она.

Схожесть взглядов

Цепп-Ларуш полагает, что встречу в полной мере можно назвать позитивной для обеих сторон. "Было бы лучше, если бы они встретились еще в январе. Но из-за данной антироссийской кампании в США это было отложено", - констатировала она. Президент Шиллеровского института подчеркнула, что, "если установилось понимание на личном уровне между главами двух мощнейших ядерных государств, то, значит, встреча была очень успешной".

Она отметила, что, по всей видимости, Трамп и Путин "сходятся во взглядах в том, что касается неприятия войн и интервенций, вмешательства в дела других государств и организации "цветных революций". "Оба они - выдающиеся лидеры, несмотря на попытки ведущих западных СМИ представить ситуацию иначе", - подчеркнула эксперт.

Большая "тройка"?

По мнению Цепп-Ларуш, ряд факторов дает основания надеяться на то, что при Трампе будет "иметь место позитивное взаимодействие трех наиболее важных государств - России, Китая и США". По ее словам, в пользу этого говорит, в частности, то, что в положительном ключе прошли встречи хозяина Белого дома с Путиным в Гамбурге и с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле в поместье "Мар-а-Лаго" (штат Флорида).

"Мы не можем решить проблемы, имеющиеся в современном мире, на основе старых моделей", - подчеркнула Цепп-Ларуш. Как она отметила, "новой парадигмой" могли бы стать "трехсторонние отношения" Москвы, Пекина и Вашингтона, в том числе в сферах экономики и безопасности.

Шиллеровский институт является частью международного движения Линдона Ларуша, выступающего за сближение США с Россией и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

В конце декабря 2016 года активисты института в память о жертвах катастрофы Ту-154 принесли цветы к Генеральному консульству РФ в Нью-Йорке и исполнили у входа в здание российский гимн. В начале января они провели у монумента "Слеза скорби" Зураба Церетели в американском городе Бейонн (штат Нью-Джерси) церемонию, посвященную памяти погибшим в катастрофе.