Глава Горловки госпитализирован после обстрела со стороны киевских силовиков

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ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Автомобиль временно исполняющего обязанности главы Горловки Ивана Приходько попал под обстрел в районе Ясиноватой. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе горловской городской администрации.
"В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное", - приводит слова представителя пресс-службы Донецкое агентство новостей.
Как добавили в пресс-службе, инцидент произошел во второй половине дня на трассе Горловка - Донецк, неподалеку от Ясиноватой.