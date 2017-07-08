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Глава Горловки госпитализирован после обстрела со стороны киевских силовиков

Международная панорама
8 июля, 23:38 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, июля. /ТАСС

Ивана Приходько попал под обстрел в районе Ясиноватой

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ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Автомобиль временно исполняющего обязанности главы Горловки Ивана Приходько попал под обстрел в районе Ясиноватой. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе горловской городской администрации.

"В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное", - приводит слова представителя пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Как добавили в пресс-службе, инцидент произошел во второй половине дня на трассе Горловка - Донецк, неподалеку от Ясиноватой.

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