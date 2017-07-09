Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: Турция может не ратифицировать Парижское соглашение по климату из-за позиции США

Международная панорама
9 июля, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Выход североамериканского государства подвергает риску выплату компенсаций, обещанных развивающимся странам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что страна может не ратифицировать Парижское соглашение по климату в связи с решением США выйти из него. Как отмечает агентство Reuters, выход североамериканского государства подвергает риску выплату компенсаций, обещанных развивающимся странам.

Смотрите также

Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

"После этого решения США, наша позиция движется в сторону его нератификации парламентом", - приводит агентство слова лидера Турции.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По данным ООН, к сегодняшнему дню договор ратифицировали 153 страны.

1 июня этого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Глава Белого дома считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло бы обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Доля Турции в эмиссии углекислого газа стран, подписавших соглашение, составляет 1,24% или одну восьмидесятую часть от общего объема выбросов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
Путин не готов прокатиться на машине "Кортеж" на инаугурации в 2018 году
4
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
5
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
6
Путин о Навальном: не интересно вести диалог, если цель критики - привлечь к себе внимание
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Реклама