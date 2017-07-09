Эрдоган: Турция может не ратифицировать Парижское соглашение по климату из-за позиции США

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что страна может не ратифицировать Парижское соглашение по климату в связи с решением США выйти из него. Как отмечает агентство Reuters, выход североамериканского государства подвергает риску выплату компенсаций, обещанных развивающимся странам.

"После этого решения США, наша позиция движется в сторону его нератификации парламентом", - приводит агентство слова лидера Турции.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По данным ООН, к сегодняшнему дню договор ратифицировали 153 страны.

1 июня этого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Глава Белого дома считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло бы обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Доля Турции в эмиссии углекислого газа стран, подписавших соглашение, составляет 1,24% или одну восьмидесятую часть от общего объема выбросов.