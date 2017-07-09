Меркель сочла приемлемым присутствие Иванки Трамп за столом "двадцатки" вместо отца

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель сочла приемлемым тот факт, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка временно заменяла отца на одном из мероприятий "двадцатки" в Гамбурге.
"Иванка Трамп является членом американской делегации, подобные действия практикуются и в других делегациях. Мы знаем, что она работает в Белом доме и отвечает за определенные инициативы", - цитирует главу правительства ФРГ агентство Associated Press. По его данным, Меркель отметила, что каждая делегация вправе сама решать, кто будет представлять ее за столом переговоров.
В субботу шерпа РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш написала на своей страничке в Twitter, что Иванка сопровождает президента Трампа и заменяет его за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи. Лукаш также опубликовала фотографии, на которых дочь американского президента видна рядом с мировыми лидерами.
2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX— Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 July 2017
В делегацию США на саммите в Гамбурге помимо Трампа входили глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, министр финансов США Стив Мнучин, Иванка, а также ее супруг Джаред Кушнер. Иванка Трамп, как и ее муж, занимает должность помощника американского лидера. Уже во время предвыборной гонки на пост президента США в прошлом году Иванка активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.