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Лидеры США и КНР подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
9 июля, 3:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, июля. /ТАСС

Кроме того, Дональд Трамп и Си Цзиньпин рассмотрели работу в других областях двусторонних отношений, включая экономические вопросы

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили на состоявшейся в субботу встрече приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила  пресс-служба Белого дома.

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Двусторонние переговоры американского и китайского лидеров прошли на полях саммита Группы двадцати в германском Гамбурге. Трамп и Си Цзиньпин обсудили прежде всего носящую дестабилизирующий характер "угрозу, которую представляет собой ракетно-ядерная программа Северной Кореи", заявил Белый дом. По его свидетельству, лидеры также говорили о "необходимости ответить на крупную эскалацию [напряженности] Северной Кореей" за счет испытания межконтинентальной баллистической ракеты. При этом обе стороны "подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин рассмотрели "работу в других областях двусторонних отношений, включая экономические вопросы", в том числе связанные с торговлей и обеспечением доступа к рынкам.

Наконец, лидеры "отдали своим командам, занимающимся вопросами безопасности и экономики, распоряжение обеспечить прогресс в ходе предстоящих диалогов".

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Трамп в последние дни в своем микроблоге в "Твиттере" неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное давление на КНДР.

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