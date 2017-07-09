Баттулга официально объявлен победителем президентских выборов в Монголии

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УЛАН-БАТОР, 9 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга объявлен победителем во втором туре выборов главы Монголии по итогам подсчета 100% голосов.
"По итогам подсчетов явка составила 60,67%, то есть проголосовали 1 млн 207 тыс. 787 человек. Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга набрал 611 тыс. 226 голосов (50,61%) и избран президентом. Постановление Генерального избирательного комитета (ГИК) будет сегодня направлено в Великий государственный хурал", - сказал сообщил руководитель ГИК Чойнзонгийн Содномцэрэн.
Оппонент Баттулги - представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 497 тыс. 067 человек (41,16%). Остальные проголосовавшие (99 тыс. 428 человек) опустили в урны пустые бюллетени, добавил Содномцэрэн.
Второй тур проводился впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не заручился в первом туре поддержкой более 50% избирателей: 26 июня за Баттулгу было отдано 517 тыс. 478 голосов (38,1%), за Энхболда - 411 тыс. 748 голосов (30,3%).
Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж (член ДП) находится у власти уже второй срок.