NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи на саммите "двадцатки" в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. При этом обмен мнениям порой носил напряженный характер, сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным этого источника, "временами беседа накалялась", и "Путин громко требовал доказательств" того, что Москва каким-то образом якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США. Спустя 40 минут Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам.

Предполагаемое вмешательство

Сам Путин, выступая впоследствии на пресс-конференции, заявил, что, по его мнению, Трамп принял его доводы о невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам российского лидера, данная тема обсуждалась на встрече двух президентов в пятницу, причем Трамп "уделил этому много внимания".

Американский президент, выступая в четверг в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой, заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы США неизвестен, несмотря на доклад американской разведки на эту тему.

"Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - сказал президент. "Не буду конкретизировать, но это делали многие люди, и это продолжалось многие годы", - добавил глава Белого дома, подчеркнув при этом, что он не располагает полной и достоверной информацией на этот счет.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.

Первая встреча

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов вместо запланированного получаса. Американский президент в субботу утром, отвечая на вопросы СМИ, назвал встречу грандиозной.

Российский лидер, выступая в тот же день на саммите на итоговой пресс-конференции, выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, заявив, что, по его мнению, для этого созданы определенные предпосылки.