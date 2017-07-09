ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ на заседании в воскресенье приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.

В Минске в воскресенье завершается ежегодная сессия ПА ОБСЕ, которая работала с 5 июля.

В проекте документа, который представила украинская делегация, говорится, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ". Также в проекте резолюции содержится призыв к России "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

По словам руководителя российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России. "Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота", - заявил он.