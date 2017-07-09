Ежегодная сессия ПА ОБСЕ завершилась принятием минской декларации

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) завершилась в воскресенье в белорусской столице принятием минской декларации и ряда резолюций.

"Парламентарии государств - участников ОБСЕ встретились 5-9 июля в Минске на ежегодной сессии в качестве парламентского измерения ОБСЕ для оценки положения и вызовов в области безопасности и сотрудничества, в рамках темы "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", - отмечается в преамбуле документа.

Минская декларация включает в себя резолюции трех общих комитетов ассамблеи, а также одобренные резолюции, подготовленные парламентариями ряда государств. В частности, члены ассамблеи обратились с призывом к участникам ОБСЕ "подтвердить свою приверженность многосторонней дипломатии в деле обеспечения всеобъемлющей безопасности и осуществлять предусмотренные ОБСЕ меры укрепления доверия в целях разрешения существующих конфликтов и сокращения рисков возникновения конфликтов в будущем". Также ПА ОБСЕ призвали страны Организации наращивать усилия "в целях противодействия радикализации и связанному с насилием экстремизму, разработки мер по блокировке финансирования террористических организаций".

Ряд пунктов документа касается ситуации на Украине. ПА ОБСЕ заявила "о своей поддержке комплекса мер по выполнению минских соглашений". Также парламентарии призвали "к прекращению военных действий в Украине, полному выводу крупнокалиберных орудий обеими сторонами и предоставлению полноценного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и организациям по оказанию гуманитарной помощи".

ПА ОБСЕ поддержала принятие 13 резолюций, в том числе двух документов, подготовленных делегацией Российской Федерации. Ассамблея одобрила российские резолюции "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

Парламентская ассамблея не включила в минскую декларацию резолюцию "Положение в Восточной Европе", критикующую ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии.

Резолюция об усилении роли организации в противодействии терроризму

В документе, подготовленном спецпредставителем ассамблеи по борьбе с терроризмом, депутатом Госдумы Николаем Ковалевым, в частности, отмечается необходимость усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов".

В документе речь также идет и о необходимости расширения сотрудничества в вопросе разработки "практических мер по противодействию использованию интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов".