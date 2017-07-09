Кристин Муттонен переизбрана на пост председателя ПА ОБСЕ

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на новый срок переизбрана парламентарий из Австрии Кристин Муттонен. Такое решение принято в воскресенье на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

На должность председателя был выдвинут один кандидат - Муттонен. В соответствии с правилами ПА ОБСЕ она была избрана без голосования на должность председателя сессии 2018 года.

Муттонен возглавляет ПА ОБСЕ с середины 2016 года.

Кроме того, на пленарном заседании избрали члена российской делегации Николая Ковалева вице-спикером - членом Бюро ассамблеи.

Депутат Госдумы пяти созывов, ранее возглавлявший ФСБ России, Ковалев на протяжении многих лет работал на площадке ПА ОБСЕ, возглавлял делегацию РФ. Он также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

В ходе нынешней ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ было принято решение о создании специального комитета ассамблеи по борьбе с терроризмом, что было ранее инициировано Ковалевым. Российский политик также предлагал парламентариям ОБСЕ принять юридически обязывающий документ по взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом, а также разработать, согласовать и ратифицировать антитеррористический кодекс ассамблеи.