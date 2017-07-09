Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кристин Муттонен переизбрана на пост председателя ПА ОБСЕ

Международная панорама
9 июля, 11:41 дата обновления: 9 июля, 12:15 UTC+3 МИНСК МИНСК 9, июля. /ТАСС

Муттонен возглавляет организацию с середины 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на новый срок переизбрана парламентарий из Австрии Кристин Муттонен. Такое решение принято в воскресенье на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

На должность председателя был выдвинут один кандидат - Муттонен. В соответствии с правилами ПА ОБСЕ она была избрана без голосования на должность председателя сессии 2018 года.

Муттонен возглавляет ПА ОБСЕ с середины 2016 года.

Кроме того, на пленарном заседании избрали члена российской делегации Николая Ковалева вице-спикером - членом Бюро ассамблеи.

Депутат Госдумы пяти созывов, ранее возглавлявший ФСБ России, Ковалев на протяжении многих лет работал на площадке ПА ОБСЕ, возглавлял делегацию РФ. Он также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

В ходе нынешней ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ было принято решение о создании специального комитета ассамблеи по борьбе с терроризмом, что было ранее инициировано Ковалевым. Российский политик также предлагал парламентариям ОБСЕ принять юридически обязывающий документ по взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом, а также разработать, согласовать и ратифицировать антитеррористический кодекс ассамблеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер медиаменеджер Антон Носик
2
Умер художник Илья Глазунов
3
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
4
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
5
Биография Ильи Глазунова
6
Российская делегация в ПА ОБСЕ проголосовала против минской декларации в целом
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама