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Нетаньяху: Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии

Международная панорама
9 июля, 12:49 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 9, июля. /ТАСС

При этом израильский премьер-министр отметил, что условия соглашения о перемирии должны исключать возможность усиления позиций Ирана

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии, если условия соглашения о перемирии не допустят усиления позиций Ирана. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Израиль будет приветствовать подлинное прекращения огня в Сирии, но такое прекращение огня должно исключать возможность военной консолидации Ирана и его сателлитов в Сирии", - сказал Нетаньяху. Его высказывания распространила в воскресенье канцелярия главы израильского правительства.

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Премьер указал, что Израиль "будет пристально следить за развитием событий за пределами своих границ, одновременно твердо настаивая на соблюдении своих красных линий, среди которых - пресечение поставок высокоточного оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" и предотвращение закрепления Ирана в Сирии

Нетаньяху сообщил также, что ранее на этой неделе "подробно обсуждал этот вопрос" с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Оба они заверили меня, что понимают позиции Израиля и учтут наши требования", - сказал премьер.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

В пятницу Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что разговор лидеров состоялся по инициативе израильской стороны.

 

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