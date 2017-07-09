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МИД КНР: вручение Си Цзиньпину ордена Андрея Первозванного отражает внимание РФ к Китаю

Международная панорама
9 июля, 15:19 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, июля. /ТАСС

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, вручение китайскому лидеру высшей государственной награды РФ является выражением дружеских чувств к Си Цзиньпину и народу Китая

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ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Вручение президентом России Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину ордена Святого апостола Андрея Первозванного отражает ту важность, которую РФ придает отношениям с Китаем. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье по итогам официальных визитов Си Цзиньпина в Россию и Германию заявлении главы МИД КНР Ван И.

"Вручение президентом России Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину высшей государственной награды РФ ордена Святого апостола Андрея Первозванного является выражением дружеских чувств к Си Цзиньпину и китайскому народу. Это отражает то высокое внимание, которое уделяется российско-китайским отношениям", - сказано в заявлении министра.

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4 июля президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце вручил председателю КНР Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. "Этот орден - свидетельство признания Россией Ваших особых заслуг в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укрепление дружбы между народами двух стран", - обратился Путин к Си Цзиньпину, назвав его "дорогим другом".

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден в 1698 году Петром Первым и является старейшей из российских государственных наград. Он был упразднен в 1918 году и восстановлен в 1998 году указом президента РФ.

Этот орден является высшей государственной наградой России, им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны. Этой награды могут быть удостоены главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Россией. Председатель КНР стал третьим иностранцем, награжденным орденом, до него были награждены Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.

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