Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" ожидается в июле

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), как ожидается, проведут телефонный разговор в текущем месяце. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Скорее всего, в июле будет телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров", - заявил Порошенко.

По итогам телефонного разговора, как полагает президент Украины, может быть проведен саммит.

"Пока неизвестно, где. Мы настроены на это лето. Украина не заинтересована в том, чтобы откладывать", - подчеркнул глава государства.