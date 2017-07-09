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Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" ожидается в июле

Международная панорама
9 июля, 15:07 UTC+3 КИЕВ 9, июля. /ТАСС

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, по итогам телефонного разговора может быть проведен саммит

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КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), как ожидается, проведут телефонный разговор в текущем месяце. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Скорее всего, в июле будет телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров", - заявил Порошенко.

По итогам телефонного разговора, как полагает президент Украины, может быть проведен саммит.

"Пока неизвестно, где. Мы настроены на это лето. Украина не заинтересована в том, чтобы откладывать", - подчеркнул глава государства.

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Темы
Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
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Украина
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