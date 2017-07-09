Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

Международная панорама
9 июля, 15:37 дата обновления: 9 июля, 15:58 UTC+3

Хейдар аль-Абади поздравил граждан республики и правительственные силы с "большой победой" в Мосуле над группировкой "Исламское государство"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хейдар аль-Абади

Хейдар аль-Абади

© Anthony Behar-Pool/Getty Images

ТАСС, 9 июля. Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в воскресенье Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера.

Как отмечается в заявлении, аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в главном оплоте террористов в стране.

Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города от ИГ.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.

Смотрите также

ВС Ирака полностью восстановили контроль над Старым городом Мосула

Премьер Ирака: освобождение мечети Ан-Нури в Мосуле символизирует конец существования ИГ

Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Антона Носика
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией
4
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
5
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама