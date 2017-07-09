Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

ТАСС, 9 июля. Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в воскресенье Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера.

Как отмечается в заявлении, аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в главном оплоте террористов в стране.

Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города от ИГ.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.