Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

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ТАСС, 9 июля. Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в воскресенье Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера.
Как отмечается в заявлении, аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в главном оплоте террористов в стране.
Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города от ИГ.
Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.