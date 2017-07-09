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Евродепутат была задержана во время акций протеста против саммита G20 в Гамбурге

Международная панорама
9 июля, 16:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, июля. /ТАСС

Как сообщило агентство DPA, Элеонору Форенцу отпустили лишь спустя пять часов после задержания

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БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Депутат Европарламента итальянка Элеонора Форенца была задержана в Гамбурге во время акций протеста против саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщила в воскресенье глава фракции объединенных левых в Европарламенте Габи Циммер.

"Элеонора Форенца участвовала в мирной акции протеста и была задержана без всякой причины вместе с еще 14 лицами", - отметила Циммер. "Я осуждаю действия гамбургской полиции", - добавила она.

Как сообщило агентство DPA, Форенцу отпустили лишь спустя пять часов после задержания. Она также выступила с критикой действий полиции во время протестов.

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