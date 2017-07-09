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Макрон поздравил всех участников битвы за Мосул с освобождением города от ИГ

Международная панорама
9 июля, 17:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, июля. /ТАСС

Президент отметил, что Франция "отдает дань уважения" всем тем, кто вместе с войсками его страны "внес вклад в эту победу"

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ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил всех участников битвы за взятие иракского города Мосул с успешным выдворением оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом глава республики написал в воскресенье на своей официальной странице в Twitter.

"Мосул освобожден от ИГ: Франция отдает дань уважения всем тем, кто вместе с нашими войсками внес вклад в эту победу", - написал французский президент.

Ранее в воскресенье главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил своих сограждан с "большой победой" в Мосуле. Как сообщили в канцелярии премьера, аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над боевиками ИГ в главном оплоте террористов в стране. Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города от ИГ.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре 2016 года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака.

Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики. В рамках этой же коалиции Франция направила в район боевых действий своих артиллеристов, которые поддерживали иракских военных при наступлении на Мосул. Кроме того, по целям в районе города удары наносили самолеты ВВС Франции.

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Макрон, Эмманюэль
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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