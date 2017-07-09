Эмиссар США отправляется на новые консультации с израильтянами и палестинцами

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт вылетает в воскресенье вечером в Израиль на новый раунд консультаций, призванных сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, Гринблатт отправляется для проведения рабочей встречи с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом. Тем не менее "Гринблатт также, вероятно, будет проводить встречи, имеющие отношения и к израильтянам с палестинцами", подтвердил представитель Белого дома. Он пообещал, что правительство США будет информировать о рабочем графике нынешней поездки Гринблатта.

Речь идет о "промежуточном визите на фоне продолжающихся переговоров о потенциальных дальнейших шагах", отметил сотрудник аппарата Белого дома. Как он подчеркнул, "президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что работа с целью достижения прочного соглашения о мире между израильтянами и палестинцами является для него высшим приоритетом".

Старший советник и зять главы администрации США Джаред Кушнер, а также Гринблатт в конце июня провели встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посетив Рамаллу и Иерусалим.

Как заявил по итогам этих переговоров Белый дом, рассматривались перспективы возобновления палестино-израильских переговоров о мире. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после 9 месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев.

В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.