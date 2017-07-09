Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эмиссар США отправляется на новые консультации с израильтянами и палестинцами

Международная панорама
9 июля, 18:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, июля. /ТАСС

Сотрудник аппарата Белого дома отметил, что для Дональда Трампа работа с целью достижения соглашения о мире между израильтянами и палестинцами является "высшим приоритетом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт вылетает в воскресенье вечером в Израиль на новый раунд консультаций, призванных сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, Гринблатт отправляется для проведения рабочей встречи с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом. Тем не менее "Гринблатт также, вероятно, будет проводить встречи, имеющие отношения и к израильтянам с палестинцами", подтвердил представитель Белого дома. Он пообещал, что правительство США будет информировать о рабочем графике нынешней поездки Гринблатта.

Речь идет о "промежуточном визите на фоне продолжающихся переговоров о потенциальных дальнейших шагах", отметил сотрудник аппарата Белого дома. Как он подчеркнул, "президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что работа с целью достижения прочного соглашения о мире между израильтянами и палестинцами является для него высшим приоритетом".

Старший советник и зять главы администрации США Джаред Кушнер, а также Гринблатт в конце июня провели встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посетив Рамаллу и Иерусалим.

Как заявил по итогам этих переговоров Белый дом, рассматривались перспективы возобновления палестино-израильских переговоров о мире. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после 9 месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев.

В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
4
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
5
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
6
Умер медиаменеджер Антон Носик
7
Путин назвал одной из ключевых задач наращивание выпуска гражданской продукции в ОПК
Темы дня
Реклама