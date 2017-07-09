СМИ: ВВС НАТО доставили в Одессу участников учений Sea Breeze

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Специальные подразделения НАТО прибыли в аэропорт Одессы для участия в международных учениях Sea Breeze 2017. Об этом в воскресенье сообщило местное издание "Думская".

"В одесском аэропорту приземлились два военных борта", - проинформировало СМИ, уточнив, что американский C-130J Геркулес доставил около десятка специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III - несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений "Sea Breeze 2017" .

Кроме того, в воскресенье пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что "эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke вошел в Черное море 8 июля 2017 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе". При этом уточняется, что он прибыл для участия в Sea Breeze.

В течение дня на Украине также ожидают прибытия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и делегации Североатлантического совета. Мероприятия с участием Столтенберга, приуроченные к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины, продлятся два дня.

В рамках визита запланирована встреча генсека Североатлантического альянса с президентом Петром Порошенко и участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, Столтенберг проведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и выступит на заседании украинского парламента.

"Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Министерствами обороны Украины и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. Учения "Си Бриз-2017" пройдут 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.