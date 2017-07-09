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Royal Jordanian Airlines сняла запрет на пронос ноутбуков в салоны на рейсах в США

Международная панорама
9 июля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Гендиректор авиакомпании сообщил, что Royal Jordanian Airlines "усилила меры безопасности, чтобы они соответствовали новым требованиям" министерства национальной безопасности США

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© REUTERS/Lucas Jackson

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Royal Jordanian Airlines, вылетающие в США из аэропорта имени королевы Алии в Аммане, могут вновь проносить и использовать электронные устройства в салонах самолетов. Об этом сообщил в воскресенье сам авиаперевозчик.

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"Запрет на электронные устройства был отменен для рейсов Royal Jordanian Airlines в США из международного аэропорта королевы Алии в Аммане. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 9 июля 2017 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

По словам генерального директора Royal Jordanian Airlines Стефана Пичлера, авиакомпания "усилила меры безопасности, чтобы они соответствовали новым требованиям" министерства национальной безопасности (МНБ) США. Он не уточнил, что именно было изменено.

Royal Jordanian Airlines еженедельно выполняет 16 прямых рейсов в Чикаго, Нью-Йорк и Детройт.

Ранее об отмене запрета на пронос электронных устройств в салонах самолетов на рейсах в США из международного аэропорта Абу-Даби сообщила авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. Провоз компьютеров был разрешен и на рейсах в США авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня МНБ сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.

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