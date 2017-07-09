В Белом доме не считают чем-то необычным встречу советников Трампа с российским юристом

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Состоявшаяся в прошлом году в разгар предвыборной кампании в США встреча советников Дональда Трампа с российским юристом не является чем-то необычным и из ряда вон выходящим. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании Fox News руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в июне 2016 года сын тогда еще кандидата в президенты США Дональд Трамп - младший, зять Трампа Джаред Кушнер, а также занимавший пост руководителя предвыборного штаба Пол Манафорт провели встречу с юристом, которая, по информации американской стороны, связана с российским властями. Речь на встрече шла о программе усыновления российских детей гражданами США.

"Это была встреча ни о чем", - утверждал Прибас, дав понять, что не стоит делать из этого каких-то сенсаций. По словам представителя Белого дома, ему неизвестно, почему указанные лица захотели встретиться с российским юристом и обсудить с ней программу усыновления, однако в этом, по его мнению, нет ничего подозрительного.

"В разговорах о внешней политике, о вопросах, важных для американского народа, таких, как усыновление, нет ничего необычного", - указал он, предположив, что демократы могут уцепиться за эту историю и начать раскручивать ее, чтобы навредить Трампу и его помощникам.

Встреча с юристом

По данным The New York Times, юристом, с которым встречались помощники Трампа в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в прошлом году, была Наталья Весельницкая. Как пишет издание, среди ее клиентов находятся в том числе лица, связанные с властями РФ и ряд российских государственных компаний. Она также, в частности, представляла интересы российской стороны в делах, связанных с применением так называемого закона Магнитского, принятого в США в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского. По информации газеты, деятельность Весельницкой и ее контакты ранее уже привлекали интерес со стороны ФБР.

Трамп-младший подтвердил The New York Times, что указанная встреча действительно имела место. "Это была короткая ознакомительная встреча, - сказал он в заявлении, предоставленном газете. - Мы обсуждали преимущественно программу усыновления российских детей, которая существовала и была популярна среди американских семей, однако была с тех пор закрыта правительством России". По словам сына президента США, его попросил прийти на встречу знакомый, при этом Трампу-младшему не назвали заранее имя человека, с которым ему предстояло беседовать.

Как отмечала The New York Times, советники Трампа изначально не сообщили властям о данной встрече. Информация о ней стала известна лишь после того, как Джаред Кушнер направил в профильные инстанции запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации. В этом запросе он и указал, что встреча с Весельницкой имела место в прошлом году.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.