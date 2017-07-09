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Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции кризис в Сирии и ситуацию вокруг Катара

Международная панорама
9 июля, 20:44 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 9, июля. /ТАСС

Сообщается, что позднее в воскресенье главу американского внешнеполитического ведомства также примет президент Турции Тайип Эрдоган

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СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его данным, Тиллерсон обсудил с Чавушоглу кризис в Сирии, ситуацию вокруг Катара, а также борьбу с терроризмом.

Госсекретарь США прибыл в Стамбул для участия во Всемирном нефтяном конгрессе, который будет проходить в этом городе с 9 по 13 июля.

Сообщается также, что позднее в воскресенье главу американского внешнеполитического ведомства также примет президент Турции Тайип Эрдоган.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Катара
Персоны
Тиллерсон, Рекс Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
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