Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции кризис в Сирии и ситуацию вокруг Катара

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СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По его данным, Тиллерсон обсудил с Чавушоглу кризис в Сирии, ситуацию вокруг Катара, а также борьбу с терроризмом.
Госсекретарь США прибыл в Стамбул для участия во Всемирном нефтяном конгрессе, который будет проходить в этом городе с 9 по 13 июля.
Сообщается также, что позднее в воскресенье главу американского внешнеполитического ведомства также примет президент Турции Тайип Эрдоган.