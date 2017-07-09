Посол ЕС в РФ: возврат к диалогу с Россией отвечает национальным интересам Литвы

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Возвращение к политическому диалогу с Россией отвечает национальным интересам Литвы. Такое мнение озвучил в воскресенье региональному новостному агентству BNS посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

"Россия - наш сосед и им останется. Сосед может не нравиться, он может быть настроен недружелюбно, но соседей не поменяешь, и с ними надо вести диалог", - отметил он. Как подчеркнул дипломат, Вильнюс должен "проводить разумную политику, отвечающую национальным интересам".

По словам Ушацкаса, Литва является единственным государством, которое "на протяжении длительного времени на правительственном уровне не поддерживает отношения с Россией". Он напомнил, что с президентом России "диалог ведут Трамп, Меркель, Макрон, Юнкер и другие. С российскими премьером, министрами, вице-министрами на соответствующем уровне его ведут Финляндия, Швеция, Польша, Латвия, Эстония".

"Считаю, что в Литве тоже должны найтись политики для сотрудничества с соседями", - сказал Ушацкас. Если, по его словам, к этому не готова "или этого не хочет" президент Даля Грибаускайте, отвечающая по конституции за внешнюю политику, есть министр иностранных дел, другие министры. "Можно начать и с уровня вице-министров", - призвал свою страну к гибкости посол ЕС.

Он склонен реалистически оценивать ситуацию, "мировоззренческий конфликт с Россией" Ушацкас считает для ЕС "глубоким и долгосрочным". "В ближайшее время к привычным отношениям мы вряд ли вернемся", - отметил он.

Однако евросообщество, по оценке посла ЕС, склонно к более гибкой позиции. "Нам важно понять, что в Европе происходят перемены", - сказал дипломат. Россия, напомнил он, является крупнейшим соседом ЕС, важным как поставщик энергоресурсов и как 140-миллионный рынок.