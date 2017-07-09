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Президент ЮАР: программа G20 "Африканское партнерство" поможет остановить поток мигрантов

Международная панорама
9 июля, 21:39 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 9, июля. /ТАСС

Джейкоб Зума считает, что это партнерство послужит нацинтересам страны, "поскольку будет генерировать устойчивый и инклюзивный экономический рост, способствовать занятости среди женщин и молодежи"

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ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Благодаря принятой саммитом Группы двадцати программе "Африканское партнерство" может быть создано более 1 млн рабочих мест на Черном континенте и остановлен поток мигрантов в Европу, считает президент ЮАР Джейкоб Зума.

"Это партнерство послужит нашим национальным интересам, поскольку будет генерировать устойчивый и инклюзивный экономический рост, способствовать занятости среди женщин и молодежи и бороться с бедностью и неравенством", - сказал он в воскресенье по возращении с саммита в Гамбурге.

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Зума считает, что инициатива "двадцатки" по поводу занятости среди сельской африканской молодежи может создать 1,1 млн рабочих мест к 2022 году и обеспечить инновационное образование пяти миллионам молодых людей за пять лет. "Африканское партнерство" также предусматривает развитие предпринимательства среди женщин.

"Подобные программы необходимы для борьбы с растущим недовольством граждан, перерастающим в большие проблемы для всего мира", - отметил Зума.

Декларация саммита

В итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" подчеркивается, что "совместные усилия, направленные на стимулирование устойчивого и инклюзивного экономического роста в ответ на нужды и желания африканских стран, призваны обеспечить занятость женщин и молодежи, чтобы бороться с бедностью и неравенством, являющимися главными причинами миграции".

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам на саммите, что "эффективнее вложиться в создание рабочих мест на африканском континенте, чем содержать мигрантов в европейских странах".

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Саммит G20 в Гамбурге
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