Участники переговоров по Сирии в Женеве попытаются достичь прогресса на политическом треке

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Седьмой раунд межсирийских переговоров начинается в понедельник в Женеве. По традиции сессия откроется днем пресс-конференцией спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Ряд технических встреч состоялся до 10 июля. В частности, "московская", "эр-риядская" и "каирская" группы сирийской оппозиции в течение пяти дней проводили совместные совещания. Делегация правительства Сирии также примет участие в раунде переговоров, ее возглавит постпред республики при ООН Башар Джаафари.

В повестке дня значатся предложенные де Мистурой четыре "корзины" - основные темы дискуссий (формирование правительства, подготовка конституции, проведение выборов и борьба с терроризмом - прим. ТАСС). На шестом женевском раунде 16-19 мая удалось согласовать создание механизма экспертных консультаций по конституционным и правовым вопросам.

Астана - Гамбург - Женева

Серьезным подспорьем для женевской площадки стали конференция по Сирии в Астане 4-5 июля и саммит "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля. Хотя в столице Казахстана документально было оформлено только создание рабочей группы по деэскалации, определенного прогресса удалось достичь и по границам зон снижения напряженности - фактически согласованы территории в районах Хомса и Восточной Гуты.

Астанинская и женевская площадки, как неоднократно подчеркивали в Москве, взаимодополняемы, важна именно параллельная работа. Без продвижения в сфере безопасности говорить о политическом урегулировании весьма сложно, равно как и наоборот. "Мы понимаем, что каждый шаг в этом направлении, в этом обсуждении, как в Астане, так и в Женеве - это маленькие шаги, но они крайне важны. Было бы плохо, если бы мы начали двигаться назад, если бы у нас не было зон деэскалации, но они у нас есть", - сказал де Мистура 5 июля в Астане.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 7 июля обеспечили очень внушительный прогресс процессу деэскалации. Благодаря проявленной политической воле с 12:00 по дамасскому времени 9 июля начала действовать зона деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.

Договоренность приветствовали в сирийской оппозиции. Представители Высшего комитета по переговорам выразили надежду, что прекращение огня на юге удастся распространить на всю территорию Сирии.

Настроения оппозиции

Как заявил ТАСС председатель "московской платформы" оппозиции Кадри Джамиль, необходимо синхронно и параллельно работать в рабочих группах по четырем "корзинам".

"Мы как "московская платформа" намерены настаивать на том, чтобы четыре подгруппы, которые будут заниматься четырьмя "корзинами", начали синхронно и параллельно работать", - сказал он. По словам Джамиля, это может помочь созданию единой делегации оппозиции для переговоров с правительством Сирии.

В свою очередь советник Высшего комитета по переговорам Яхья аль-Ариди отметил, что вопрос единой делегации не является существенным, "главное - переходный период". "Это формальность (создание единой делегации - прим. ТАСС), вопрос не является важным. Главное - договориться по существу - по политическому переходу", - сказал советник ВКП.

В Москве надеются, что сирийская оппозиция будет конструктивно участвовать в переговорах с правительством Сирии. "Надеемся, что все здоровые силы среди оппозиции, которые стремятся не на словах, а на деле способствовать восстановлению мира и порядка в Сирии, ее обновлению, будут конструктивно участвовать в переговорах с делегацией сирийского правительства", - заявили в МИД РФ.

Без завышенных ожиданий

Стаффан де Мистура перед началом раунда призвал не ожидать от переговоров слишком многого.

"Что я ожидаю от Женевы? Я бы предпочел напомнить то, что мы говорили об астанинском процессе, - нам не нужно ждать слишком многого, чтобы мы смогли прокомментировать прогресс, когда он произойдет, - сказал ооновский эмиссар. - Думаю, что это самый лучший подход - не ожидать слишком многого".