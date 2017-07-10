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Додон: Молдавия никогда не будет антироссийской

Международная панорама
10 июля, 0:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, июля. /ТАСС

Президент страны заявил, что выступает "категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО"

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МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Молдавия не будет проводить антироссийскую политику и не рассматривает возможность вступления в НАТО. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в воскресенье в информационно-аналитической программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".

"Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Это война для Молдавии", - сказал президент. - Антироссийскими мы точно не будем, антизападными - знаете, по некоторым позициям будем", - сказал президент. Он пояснил, что с Западом, к примеру, есть разногласия по вопросу сексуальных меньшинств.

"Мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе [странах восточной Европы], видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине, - сказал он. - Нам такие сценарии не нужны".

По его словам, если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение "политически интегрироваться в Евросоюз, это взорвет страну". "Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение", - сказал президент. Он отметил, что этого "категорически нельзя допустить".

Соглашение об ассоциации с ЕС

Говоря о соглашении об ассоциации с ЕС, Додон сказал, что он сторонник "того, чтобы исходить из общенациональных интересов". "Нам обещали, что, если вы пойдете в Европу, то у вас вырастут инвестиции, - отметил он. - Но местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в странах Европейского союза". Он указал на то, что в Молдавии нет средств, чтобы субсидировать своих производителей, поэтому они не могут конкурировать и банкротятся.

Додон также рассказал, что Молдавии обещали, что она будет больше экспортировать на европейские рынки, однако этого тоже не произошло. "Для Молдавии я не вижу пока никаких результатов, конечно, все это надо будет пересматривать", - отметил президент.

По его словам, он "открыто и честно говорил в Брюсселе, когда встречался и с руководителями Европейской комиссии, что будет отстаивать национальные интересы". "Если вы не будете согласны что-то менять в таких подходах, то народ Молдавии все это отменит", - заметил он.

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