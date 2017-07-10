Эрдоган провел закрытые для прессы переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении на сайте турецкого президента.
"Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле", - говорится в заявлении.
По данным агентства Anadolu, встреча, которая состоялась после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Стамбуле, продолжалась приблизительно час и сорок минут. Она была закрыта для прессы, по окончанию переговоров заявлений сделано не было.