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Эрдоган провел закрытые для прессы переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

Международная панорама
10 июля, 1:32 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 10, июля. /ТАСС

Встреча продолжалась приблизительно час и сорок минут, сообщает агентство Anadolu

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении на сайте турецкого президента.

"Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле", - говорится в заявлении.

По данным агентства Anadolu, встреча, которая состоялась после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Стамбуле, продолжалась приблизительно час и сорок минут. Она была закрыта для прессы, по окончанию переговоров заявлений сделано не было.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Турция
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