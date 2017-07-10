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Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане

Международная панорама
10 июля, 1:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Сенатор также добавил, что неприемлемые потери несет афганская национальная армия

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Сенатор Джон Маккейн

Сенатор Джон Маккейн

© AP Photo/Rahmat Gul

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую больше 15 лет назад в этой азиатской стране. Такую точку зрения изложил в воскресенье председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона).

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Он во главе двухпартийной делегации американских сенаторов на днях посетил Афганистан, Пакистан и ОАЭ. В ходе этой поездки американские законодатели провели переговоры с руководством в Кабуле, а также командующим дислоцированным в Афганистане воинским контингентом США генералом Джоном Николсоном.

"У нас нет стратегии, и мы проигрываем", - заявил Маккейн, комментируя в эфире телекомпании CBS ход операции в Афганистане. При этом сенатор отметил, что "неприемлемые потери" несет афганская национальная армия. "Нам придется выработать новую стратегию", - убежден глава комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса.

"Мы все знаем, в чем заключается проблема. Она кроется в Белом доме, - подчеркнул Маккейн. - К сожалению, в Белом доме большая неразбериха".

В Афганистане в настоящее время находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года президент Дональд Трамп наделил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции.

Из них следовало, что Мэттис может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если Мэттис сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему нужно будет заново согласовывать это с Белым домом.

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