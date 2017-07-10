NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп-младший, сын нынешнего президента США, согласился в прошлом году провести встречу с российским юристом, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times (NYT).

Ранее это же издание опубликовало статью, где утверждалось, что в июне 2016 года Трамп-младший, а также два советника тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа - Джаред Кушнер и Пол Манафорт - провели встречу с юристом, которая, по информации американской стороны, связана с российскими властями. Речь шла о Наталье Весельницкой, среди клиентов которой, как отмечала газета, находятся в том числе лица, связанные с российскими властями, а также ряд государственных компаний РФ.

Трамп-младший впоследствии подтвердил NYT, что указанная встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower действительно имела место. По его словам, это "была короткая ознакомительная встреча", на которой обсуждалась "преимущественно программа усыновления российских детей, которая существовала и была популярна среди американских семей, однако была с тех пор закрыта правительством России". Как заявил сын президента США, его попросил прийти на встречу знакомый, при этом Трампу-младшему не назвали заранее имя человека, с которым ему предстояло беседовать.

Между тем, как сообщили в воскресенье источники NYT, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали поделиться на ней неким компроматом на Клинтон, которая участвовала в прошлогодней президентской кампании в США как кандидат от демократов и была главным соперником республиканца Трампа. Издание пишет, что неизвестно, действительно ли Весельницкая обладала какими-либо сведениями в отношении Клинтон, однако, согласно источникам, ожидания были как раз такими.

Трамп-младший подтвердил NYT, что во время встречи "женщина заявила о наличии у нее информации о том, что некие лица, связанные с Россией, финансировали Национальный комитет Демократической партии и поддерживали Клинтон". Однако, по словам Трампа-младшего, заявления Весельницкой "были неопределенными и не имели смысла", она также не предоставила никаких доказательств своим словам. "Быстро стало ясно, что она не обладала значащей информацией", - заявил сын президента, рассказав, что после этого юрист сменила тему разговора на обсуждение программы усыновления российских детей. По мнению Трампа-младшего, это и являлось изначальной целью беседы, а утверждения о наличии компромата на Клинтон были лишь предлогом для встречи.

Представитель группы юристов, представляющих интересы президента США, Марк Коралло заявил, что сам Трамп не знал об указанной встрече и не участвовал в ней, сообщает газета.

Встреча с российским юристом

По данным NYT, деятельность Весельницкой и ее контакты ранее уже привлекали интерес со стороны ФБР. Согласно сведениям газеты, Весельницкая, в частности, представляла интересы российской стороны в делах, связанных с применением так называемого закона Магнитского, принятого в США в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Как отмечало издание, советники Трампа, участвовавшие во встрече, изначально не сообщили о ней властям. Информация об этом стала известна лишь после того, как зять Трампа Джаред Кушнер направил в профильные инстанции запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации. В этом запросе он и указал, что встреча с Весельницкой имела место в прошлом году.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.