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Сенатор Уикер: Минску следует принять меры по укреплению доверия, чтобы США сняли санкции

Международная панорама
10 июля, 1:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, июля. /ТАСС

В конце апреля США продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий на полгода

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МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Вашингтон может снять санкции в отношении Белоруссии в том случае, если Минск предпримет меры по укреплению доверия. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил в воскресенье глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер.

"Сравнительно небольшие шаги и меры по укреплению доверия могут привести к дальнейшему смягчению санкций, а это путь, надеюсь, к их полной отмене", - сказал Уикер. По его словам, это может произойти с учетом того, что "новая администрация [президента США] начинает проявлять больше интереса к международным делам".

Сенатор отметил, что многое зависит от действий белорусских властей. "Существует ряд достаточно простых шагов, которые можно предпринять, например, регистрация неправительственных организаций, политических партий", - отметил Уикер. По его словам, пока нет конкретных временных рамок по отмене санкций.

"Сейчас в Вашингтоне новая администрация, которая, я полагаю, может хотеть изменить взгляд на принятые ранее решения, - отметил Уикер. По его словам, время покажет, выразится ли это "в более жестком подходе к действиям, которые расцениваются как нарушения международных норм, либо в снижении напряженности, возможно, полной отмене санкций".

В конце апреля США продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий на полгода. 13 июня Дональд Трамп уведомил Конгресс США о своем решении продлить действие указа, принятого Джорджем Бушем-младшим в 2006 году, о санкциях в отношении ряда белорусских чиновников. В документе отмечается, что власти Белоруссии все так же "нарушают права человека, осуществляют политические репрессии и ведут коррупционную деятельность, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

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