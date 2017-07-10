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Эксперт: Трампу и Путину удалось заложить хорошую основу для нормализации отношений

Международная панорама
10 июля, 2:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Политолог Джонатан Сандерс отметил, что противники нормализации отношений между США и Россией неминуемо предпримут ответные действия, чтобы не допустить прогресса на этом направлении

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом не решила всех спорных вопросов между странами, но стала отличным фундаментом для дальнейшей работы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук политолог Джонатан Сандерс.

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"Это прекрасное начало. Оно настолько хорошее, насколько мы могли надеяться, и сверх того", - констатировал специалист. "Не думаю, что это был прорыв, но был достигнут большой прогресс, это была важная встреча, полагаю, за ней последуют новые на уровне экспертов", - добавил он.

Притушить пламя

Политолог сравнил имеющуюся в отношениях между США и Россией враждебность с пожаром. По его мнению, пока рано говорить о том, чтобы "полностью потушить огонь", но получилось "притушить пламя по краям" и "остановить его дальнейшее распространение".

"Думаю, надо, чтобы после любых переговоров у всех участников было ощущение, что они что-то выиграли. И, полагаю, все, кто был на состоявшейся встрече, могут не без основания сказать, что они выиграли и чего-то достигли", - подчеркнул Сандерс. Он также отметил: "Это был саммит Группы двадцати, но, думаю, по сути он остался в тени из-за встречи двух президентов".

Эксперт отметил, что противники нормализации отношений между США и Россией неминуемо предпримут ответные действия, чтобы не допустить прогресса на этом направлении. "Ветры холодной войны очень сильны в Вашингтоне", - указал он. Сандерс добавил, что одним из "заводил" в том, что касается проведения антироссийской кампании в американских СМИ, является газета The Washington Post.

"Полагаю, России и США следует вспомнить привычку сотрудничать между собой и перестать считать друг друга источником всего зла в мире", - уверен политолог.

Сандерс в течение многих лет был корреспондентом телекомпании CBS в Москве, участвовал, в частности, в освещении встреч лидера СССР Михаила Горбачева с президентами США Рональдом Рейганом в Женеве (1985 год) и Рейкьявике (1986 год), а также Джорджем Бушем-старшим на Мальте (1989 год).

О встрече

Путин и Трамп провели в пятницу первую личную встречу в рамках саммита "двадцатки". Беседа продолжалась вместо запланированных 30 минут - 2 часа 15 минут.

Как заявил журналистам по ее итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров, подтвердилось его ощущение, что оба лидера "движимы национальными интересами своих стран и видят их, прежде всего, в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии и создавать проблемы на ровном месте". Глава МИД РФ отметил, что "именно в таком конкретном и деловом ключе обсуждали Сирию, Украину, Корейский полуостров, кибербезопасность и целый ряд других вопросов".

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