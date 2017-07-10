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СМИ: рейтинг поддержки правительства Японии упал до минимума с 2012 года

Международная панорама
10 июля, 3:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июля. /ТАСС

Рейтинг последовательно снижается с весны этого года, когда кабмин форсировал принятие спорного закона, предусматривающего уголовную ответственность за подготовку к преступлениям

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ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился до отметки 33%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

Отмечается, что рейтинг кабмина с начала месяца, когда газета проводила последнее аналогичное исследование, упал на 5%. По данным издания, это самый низкий уровень поддержки правительства Синдзо Абэ с 2012 года, когда он вернулся к власти в стране.

Рейтинг поддержки японского правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ последовательно снижается с весны этого года, когда кабмин форсировал принятие спорного закона, предусматривающего уголовную ответственность за подготовку к преступлениям. Многочисленные скандалы, в которых замешаны члены правительства и правящей Либерально- демократической партии, наряду с противоречивыми и часто неуместными высказываниями членов кабмина, также негативно сказываются на рейтинге поддержки японской политической элиты.

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