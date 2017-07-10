СМИ: рейтинг поддержки правительства Японии упал до минимума с 2012 года

"Известия": Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВОбщество 10 июля, 2:47
Радушный прием: боксер Лебедев и боец Штырков одержали победы в ЕкатеринбургеСпорт 10 июля, 2:34
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФМеждународная панорама 10 июля, 2:05
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 1:41
Хейли: действия США в отношении РФ будут зависеть от итогов расследования спецпрокурораМеждународная панорама 10 июля, 1:27
Трамп: соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии соблюдаетсяМеждународная панорама 10 июля, 1:07
Песков: антиглобалисты не помешали проведению саммита G20Политика 10 июля, 1:03
Рок-фестиваль "Нашествие" под Тверью завершился концертом группы ДДТКультура 10 июля, 0:50
Экипаж очередной экспедиции на МКС определят в Звездном городкеКосмос 10 июля, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился до отметки 33%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.
Отмечается, что рейтинг кабмина с начала месяца, когда газета проводила последнее аналогичное исследование, упал на 5%. По данным издания, это самый низкий уровень поддержки правительства Синдзо Абэ с 2012 года, когда он вернулся к власти в стране.
Рейтинг поддержки японского правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ последовательно снижается с весны этого года, когда кабмин форсировал принятие спорного закона, предусматривающего уголовную ответственность за подготовку к преступлениям. Многочисленные скандалы, в которых замешаны члены правительства и правящей Либерально- демократической партии, наряду с противоречивыми и часто неуместными высказываниями членов кабмина, также негативно сказываются на рейтинге поддержки японской политической элиты.