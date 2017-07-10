Экс-премьер Японии: Путин доверяет Абэ и хочет вместе решить проблему мирного договора

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ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доверяет премьер-министру Японии Синдзо Абэ и хочет вместе с ним решить проблему мирного договора между РФ и Японией. Соответствующее мнение высказал в воскресенье журналистам бывший глава японского правительства Ёсиро Мори после встречи с российским президентом.
"Он считает Абэ серьезным, искренним человеком и доверяет ему. И [в президенте Путине] крепнет желание решить проблему мирного договора вместе с [премьер-министром Абэ]", - приводит его слова агентство Kyodo.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье вечером в Екатеринбурге провел встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори.
Мори стал премьером Японии в 2000 году. На этом посту он активно выступал за развитие связей с Россией. В 2000-2001 годах он шесть раз встречался с Путиным. Последняя их встреча в те годы прошла в марте 2001 года в Иркутске и завершилась подписанием заявления Путина и Мори о продолжении переговоров по проблеме мирного договора.
Хотя Мори ушел в отставку в 2001 году, он играет активную роль в политической жизни Японии. В частности, до 2007 года он был сопредседателем российско-японского "Совета мудрецов".