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Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Путиным

Международная панорама
10 июля, 4:23 дата обновления: 10 июля, 4:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Перспективы формирования двусторонней группы лидеры РФ и США обсуждали на встрече в Гамбурге

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он с президентом России Владимиром Путиным обсуждал на встрече в Гамбурге.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!" - написал Трамп в воскресенье в своем Twitter.

Под прекращением огня он имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о которой было объявлено в увязке со встречей Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Никаких дальнейших комментариев на этот счет Трамп в своем микроблоге не разместил. Он не пояснил, следует ли его нынешние высказывания рассматривать как фактический отказ от только что достигнутой договоренности с президентом России. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение собственные договоренности не ставил.

"Путин и я обсудили формирование непроницаемой группы по кибербезопасности, чтобы защитить от хакерских атак выборы и обезопасить их, пресечь многие другие негативные вещи", - отмечал в Twitter Трамп.

Однако данная российско-американская договоренность была подвергнута ожесточенной критике представителями и оппозиционной Демократической, и правящей Республиканской партии. США утверждают, что Россия пыталась вмешиваться в ход прошлогодних американских выборов. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

Как отметил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп "по понятным причинам" уделили "немало внимания" вопросам кибербезопасности". Лавров уточнил, что в целях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и хакерством будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.

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Встреча Путина и Трампа Разногласия между РФ и ПАСЕ Разногласия РФ и США в киберпространстве
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