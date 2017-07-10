Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он с президентом России Владимиром Путиным обсуждал на встрече в Гамбурге.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 July 2017

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!" - написал Трамп в воскресенье в своем Twitter.

Под прекращением огня он имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о которой было объявлено в увязке со встречей Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Никаких дальнейших комментариев на этот счет Трамп в своем микроблоге не разместил. Он не пояснил, следует ли его нынешние высказывания рассматривать как фактический отказ от только что достигнутой договоренности с президентом России. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение собственные договоренности не ставил.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 July 2017

"Путин и я обсудили формирование непроницаемой группы по кибербезопасности, чтобы защитить от хакерских атак выборы и обезопасить их, пресечь многие другие негативные вещи", - отмечал в Twitter Трамп.

Однако данная российско-американская договоренность была подвергнута ожесточенной критике представителями и оппозиционной Демократической, и правящей Республиканской партии. США утверждают, что Россия пыталась вмешиваться в ход прошлогодних американских выборов. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

Как отметил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп "по понятным причинам" уделили "немало внимания" вопросам кибербезопасности". Лавров уточнил, что в целях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и хакерством будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.